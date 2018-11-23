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РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2019

Пятница, 23 ноября 2018, 05:14
РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2019

Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов, сообщает Экономическая правда.

"Месяц назад мы представляли к первому чтению проект государственного бюджета на 2019 и говорили, что он является реалистичным и сбалансированным, все его расходы подкреплены доходами, дефицит не превышает разрешенного, а долговая нагрузка уменьшается. Основным вызовом во время доработки документа ко второму чтению было сохранить этот баланс", - сказала в своем выступлении Министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, в результате работы с профильными комитетами доходы бюджета были увеличены почти на 18 млрд грн, при этом на соответствующую сумму увеличили расходы на приоритетные направления социальной и экономической сферы.

"Все наши приоритеты остаются неизменным: это оборона и безопасность, продолжение реформ образования, здравоохранения и децентрализации, которые были заложены изначально, а также социальные расходы, которые будут профинансированы в полном объеме. При этом бюджет остается сбалансированным", - отметила она.

"Вовремя принятый бюджет - это сигнал о стабильности как для украинского бизнеса и промышленности, так и для международных партнеров", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, бюджет на 2019 - это бюджет развития страны.

Гройсман во время презентации отмечал, что в планах правительства - курс на экономический рост. Приоритетом является планка в 5-7% ВВП. Инфляция, в свою очередь, планируется менее 10%.

В 2019 планируется рост ВВП на уровне 3% при инфляции 7,4%.

Бюджет на 2019 предусматривает 1,112 триллиона расходов и 1,026 триллиона доходов. Дефицит составляет 89,99 миллиарда гривен.

Данным документом предусматривается прожиточный минимум в размере 1853 гривни с 1 января 2019 года, минимальная зарплата - 4 173 гривны.

В сентябре Кабинет министров утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета.

На заседании правительства 14 сентября состоялась презентация проекта бюджета, во время которой премьер Владимир Гройсман озвучил основные показатели главного финансового документа страны на 2019 год.

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Темы: Верховная Радагосбюджет
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