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Сійярто вважає законною видачу угорських паспортів громадянам України

П'ятниця, 23 листопада 2018, 07:39

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство. Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено", - сказав Сійярто.

На запитання, чи видавали угорські паспорти українським чиновникам, Сійярто відповів: "Чесно кажучи, я не знаю".

"В Угорщині для отримання другого громадянства неважливо є людина чиновником чи ні", - додав глава угорського МЗС.

Нагадаємо, на початку жовтня у відносинах України та Угорщини розпочалася нова криза. Її викликало відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців у громадянство, яка проходила у консульстві в Береговому. На відео консул закликала закарпатців приховувати своє громадянство від української влади.

4 жовтня МЗС України повідомило посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня, що одного з консулів Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон грата.

У відповідь на це рішення Будапешт вислав першого секретаря українського посольства в Угорщині.

Детальніше про це – у статті "100 тисяч вірних Угорщині: історія та приховані деталі паспортного скандалу на Закарпатті"

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаЗакарпаттягромадянствопаспорт
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