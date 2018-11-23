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Сийярто считает законной выдачу венгерских паспортов гражданам Украины

Пятница, 23 ноября 2018, 07:39

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законодательства.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - сказал Сийярто.

На вопрос, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сийярто ответил: "Честно говоря, я не знаю".

"В Венгрии для получения второго гражданства неважно является ли человек чиновником или нет", - добавил глава венгерского МИД.

Напомним, в начале октября в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинских властей.

4 октября МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что один из консулов ​​Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

В ответ на это решение Будапешт выслал первого секретаря украинского посольства в Венгрии.

Подробнее об этом - в статье "100 тысяч верных Венгрии: история и скрытые детали паспортного скандала на Закарпатье".

Европейская правда

Темы: ВенгрияЗакарпатьегражданствопаспорт
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