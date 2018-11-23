НАБУ закінчило розслідування щодо розкрадання майна НАК "Надра України" на 2 млн

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про завершення розслідування дев’ятьом підозрюваним у завданні 2,188 млн грн збитків ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що 22 листопада стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Зокрема, йдеться про: колишнього директора ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія", головного інженера ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія", директора приватної компанії та його заступника та п’ятьох працівників Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції.

Повідомляється, що цих осіб підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред)

За даними слідства, "Чернігівнафтогазгеологія" — відокремлений підрозділ НАК "Надра України" — в липні 2016 року передало в оренду 248 бурильних труб вартістю 2,188 млн грн приватній компанії, яка одразу надала їх у суборенду іншій, пов’язаній із нею, структурі.

"Остання мала повернути це обладнання у вересні 2016 року, але фактично цього не зробила. Хоча за паперами виглядало так, що бурильні труби ніби повернуто", - йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що у подальшому, аби приховати факт відсутності цих труб, працівники Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія", склали підроблені документи про відбракування та переведення бурильного обладнання у брухт чорних металів.

"Слідство має докази, які свідчать, що в такий спосіб люди діяли з відома директора та головного інженера ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія"", - наголошують у НАБУ.

Повідомляється, що розслідування наведених фактів розпочато в березні 2017 року ,а про підозру особам повідомлено навесні 2018 року.