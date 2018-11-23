НАБУ закончило расследование о хищении имущества НАК "Надра Украины" на 2 млн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о завершении расследования девяти подозреваемым в нанесении 2,1 млн грн убытков ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 22 ноября стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

В частности, речь идет о: бывшем директоре ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология", главном инженере ГП, директоре частной компании и его заместителе и пятерых работниках Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции.

Сообщается, что этих лиц подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред)

По данным следствия, "Черниговнефтегазгеология" - обособленное подразделение НАК "Надра Украины" - в июле 2016 года передало в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,1 млн грн частной компании, которая сразу предоставила их в субаренду другой, связанной с ней, структуре.

"Последняя должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы будто возвращены", - говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что в дальнейшем, чтобы скрыть факт отсутствия этих труб, работники Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология", составили поддельные документы о отбраковке и переводе бурильного оборудования в лом черных металлов.

"Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют, что таким образом люди действовали с ведома директора и главного инженера ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология"", - отмечают в НАБУ.

Сообщается, что расследование приведенных фактов начато в марте 2017 года, а о подозрении лицам сообщено весной 2018 года.