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У центрі Києва обмежать рух через підготовку до Нового року

П'ятниця, 23 листопада 2018, 09:37
У центрі Києва обмежать рух через підготовку до Нового року

З 24 листопада у центрі столиці обмежуватимуть рух у зв’язку з початком підготовки до новорічно-різдвяних святкувань.

Про це повідомляє організатор гулянь Folk Ukraine у Facebook.

"Увага водіям! У зв’язку з початком монтажних робіт та устаткування новорічних локацій на Софійський та Контрактовій площі буде змінено дорожній рух з 24 листопада до 24 січня 2019 року, а саме: вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обмежать рух транспорту уздовж Володимирського проїзду (права смуга у напрямку руху до Михайлівської площі).

Також у цей період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Під час самого святкування також діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку):

19 грудня – з 16:00 до 22:00

24 грудня – з 16:00 до 22:00

31 грудня – з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року

01 січня 2019 року – з 14:00 до 22:00

07 січня 2019 року – з 12:00 до 16:00

У зв’язку з такими змінами дозволять рух транспорту у вихідні, неробочі та святкові дні на вулиці Хрещатик.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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