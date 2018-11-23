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В центре Киева ограничат движение из-за подготовки к Новому году

Пятница, 23 ноября 2018, 09:37
В центре Киева ограничат движение из-за подготовки к Новому году

С 24 ноября в центре столицы ограничат движение в связи с началом подготовки к новогодне-рождественским празднованиям.

Об этом сообщает организатор гуляний Folk Ukraine в Facebook.

"Внимание водителям! В связи с началом монтажных работ и оборудования новогодних локаций на Софийский и Контрактовой площади будет изменено дорожное движение с 24 ноября до 24 января 2019 года, а именно: вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади)", - говорится в сообщении.

В частности, ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда (правая полоса в направлении движения к Михайловской площади).

Также в этот период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря – с 16:00 до 22:00,

24 декабря – с 16:00 до 22:00,

31 декабря – с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года,

1 января 2019 года – с 14:00 до 22:00,

7 января 2019 года – с 12:00 до 16:00.

В связи с такими изменениями разрешат движение транспорта в выходные, нерабочие и праздничные дни по улице Крещатик.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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