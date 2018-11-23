Тимошенко про звинувачення у популізмі: Популізм - це служіння людям

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення у популізмі наразі стало способом дискредитації політичних опонентів, а насправді популізм - це служіння людям.

Про це вона заявила у п'ятницю під час чергового національного форуму "Нова соціальна доктрина: нові можливості для кожного".

За її словами, по дорозі на захід невідомі розвісили образливі білборди, де звинувачували її у популізмі.

"Я не боюся ніяких звинувачень у популізмі. Я побачила свої образливі і спотворені портрети, написи про популізм і тд. Я не боюсь всього цього. Я вірю і ті справи і рішення, які пропоную, бо точно знаю, що вони працюють", - заявила Тимошенко.

автор фото Роман Кравець, УП

"Бо в той час, коли я ненадовго потрапляла до влади, то робила неможливе, що колись здавалося популізмом… Коли я кажу, що ціна на газ буде зменшена вдвічі, то повірте мені, це не просто слова. Ви ж це знаєте?...", - поставила вона риторичне питання.

Політик зазначила, що наразі для виправдання бездіяльності, пояснення своїх деструктивних дій стосовно людей, політики придумали "спеціальний відлякуючий термін на все добре, що можна зробити для людини, популізм".

"Хочеш знищити будь-яку розумну, але невигідну нинішнім клептоманам ідею, назви її популізмом. Хочеш дискредитувати політичного опонента, який став на сторону людей проти системи, оголоси його популістом. Працює, повірте мені, безвідмовно", - запевнила Тимошенко.

Вона додала, що слово "популіст" в українському контексті стало "мантрою корупціонерів, закликанням владних бездарів зброєю по здоровому глузду".

"Популізм походить від латинського слова популус, і означає ніщо інше, як служіння людям", - заявила лідерка "Батьківщини".

На її думку, відомими "популістами" були Махатма Ганді, Мартін Лютер Кінг, Левко Лук'яненко.

Тимошенко додала, що саме популісти подарували суспільству загальнолюдські цінності, а антипопулісти подарували світу ядерну зброю та багато інших "конкретних речей".