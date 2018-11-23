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Тимошенко об обвинении в популизме: Популизм - это служение людям

Пятница, 23 ноября 2018, 10:46

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что обвинения в популизме сейчас стало способом дискредитации политических оппонентов, а на самом деле популизм - это служение людям.

Об этом она заявила в пятницу во время очередного национального форума "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого".

По ее словам, по дороге на мероприятие неизвестные развесили оскорбительные билборды, где обвиняли ее в популизме.

"Я не боюсь никаких обвинений в популизме. Я увидела свои оскорбительные и искаженные портреты, надписи о популизме и т.д. Я не боюсь всего этого. Я верю и те дела и решения, которые предлагаю, потому что точно знаю, что они работают", - заявила Тимошенко.

 
автор фото Роман Кравец, УП

"Потому что в то время, когда я ненадолго попадала во власть, то делала невозможное, что когда-то казалось популизмом... Когда я говорю, что цена на газ будет снижена вдвое, то поверьте мне, это не просто слова. Вы же это знаете?... ", - задала она риторический вопрос.

Политик отметила, что сейчас для оправдания бездействия, объяснения своих деструктивных действий в отношении людей, политики придумали "специальный отпугивающий термин всего хорошего, что можно сделать для человека, популизм".

 

"Хочешь уничтожить любую разумную, но невыгодную нынешним клептоманам идею, называй ее популизмом. Хочешь дискредитировать оппонента, который стал на сторону людей против системы, объяви его популистом. Работает, поверьте мне, безотказно", - заверила Тимошенко.

Она добавила, что слово "популист" в украинском контексте стало "мантрой коррупционеров, призыванием властных бездарей оружием по здравому смыслу".

"Популизм происходит от латинского слова популус, и означает не что иное, как служение людям", - заявила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, известными "популистами" были Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Левко Лукьяненко.

Тимошенко добавила, что именно популисты подарили обществу общечеловеческие ценности, а антипопулисты подарили миру ядерное оружие и многие другие "конкретные вещи".

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоБатькивщина
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