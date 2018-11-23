У Білорусі з'явилися "піонери Путіна"

На території Білорусі школярі вступили в члени російського дитячо-юнацького військово-патріотичного руху "Юнармія".

Про це повідомляє "Білоруський партизан".

"Як випливає з повідомлення посольства Росії в Білорусі, у листопаді посол Михайло Бабич взяв участь в церемонії посвячення юних росіян, що проживають на території нашої країни, у члени загону імені Романа Філіпова (льотчик загинув в Сирії на початку року)", – йдеться в повідомленні.

Посвячення провели в російській військовій частині повітряно-космічної оборони. В який саме, не уточнюється.

До нової організації прийняли 15 дітей, чиї батьки працюють у військовій частині.

"Вони зможуть брати участь у військово-патріотичної, пошукової роботи спільно з білоруськими дітьми. На території Білорусі багато пам'ятних місць, славних традицій, і цей час потрібно використовувати, щоб діти до цих традицій доторкнулися разом з білоруськими хлопцями, щоб вони стали по-справжньому однією сім'єю", – сказав посол Бабич.

Основні форми діяльності Юнарміі – військово-спортивні ігри, походи по місцях бойової слави, пости біля Вічного вогню та меморіалів.

Форма членів Юнарміі нагадує військову і включає берети. В якості вчителів до лав руху залучені чинні військовослужбовці та офіцери запасу, повідомляють російські ЗМІ.

Юнармія була створена у 2016 році. Вступити до неї можуть школярі та студенти від 11 до 18 років.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що головне завдання Юнарміі – патріотичне виховання молоді.

Як зазначає видання, на сьогодні в організацію входять понад 270 тисяч російських дітей.