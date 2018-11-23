В Беларуси появились "пионеры Путина"

На территории Беларуси школьники вступили в члены российского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

Об этом сообщает "Белорусский партизан".

"Как следует из сообщения посольства России в Беларуси, в ноябре посол Михаил Бабич принял участие в церемонии посвящения юных россиян, проживающих на территории нашей страны, в члены отряда имени Романа Филипова (летчик погиб в Сирии в начале года)", – говорится в сообщении.

Посвящение провели в российской воинской части воздушно-космической обороны. В какой именно, не уточняется.

В новую организацию приняли 15 детей, чьи родители работают в воинской части.

"Они смогут участвовать в военно-патриотической, поисковой работе совместно с белорусскими детишками. На территории Беларуси много памятных мест, славных традиций, и это время нужно использовать, чтобы дети к этим традициям прикоснулись вместе с белорусскими ребятами, чтобы они стали по-настоящему одной семьей", – сказал посол Бабич.

Основные формы деятельности Юнармии — военно-спортивные игры, походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня и мемориалов.

Форма членов Юнармии напоминает военную и включает береты. В качестве учителей в ряды движения привлечены действующие военнослужащие и офицеры запаса, сообщают российские СМИ.

Юнармия была создана в 2016 году. Вступить в нее могут школьники и студенты от 11 до 18 лет.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что главная задача Юнармии – патриотическое воспитание молодежи.

Как отмечает издание, на сегодня в движении состоят свыше 270 тысяч российских детей.