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НАЗК виявила 14 посадовців, які не подали декларації

П'ятниця, 23 листопада 2018, 11:32

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень – 14 осіб не подали електронні декларації.

Про такі випадки НАЗК повідомило органам прокуратури та Нацполіції, направивши відповідні обґрунтовані висновки, повідомляє офіційний сайт відомства.

Серед осіб, що не подали передбачені законом про запобігання корупції декларації (щорічні, перед/після звільнення), посадові особи територіальних органів ДСНС, територіальних управлінь патрульної поліції, виконавчої служби, юстиції, Пенсійного фонду, установ Державної кримінально-виконавчої служби, органів судової влади.

Національне агентство згідно з законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затверджено обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

В НАЗК зазначають, що загалом з початку 2018 року агенція направила до правоохоронних органів 115 обґрунтованих висновків щодо неподання посадовцями декларацій.

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації
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