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НАПК обнаружило 14 должностных лиц, которые не подали декларации

Пятница, 23 ноября 2018, 11:32

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений – 14 человек не подали электронные декларации.

О таких случаях НАПК сообщило органам прокуратуры и Нацполиции, направив соответствующие обоснованные выводы, сообщает официальный сайт ведомства.

Среди лиц, которые не подали предусмотренные законом о предотвращении коррупции декларации (ежегодные, перед /после увольнения), должностные лица территориальных органов ГСЧС, территориальных управлений патрульной полиции, исполнительной службы, юстиции, Пенсионного фонда, учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, органов судебной власти.

Отмечается, что агентство согласно закону сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.

В НАПК отмечают, что в целом с начала 2018 года агентство направило в правоохранительные органы 115 обоснованных выводов относительно непредоставления должностными лицами деклараций.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации
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