До України йде приємне потепління, але з "ложкою дьогтю"

У неділю в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе не тільки потепління, але й дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, в суботу, 24 листопада, над Україною ще пануватиме антициклон, тому повсюди очікується суха погода. Температура повітря вночі 4-11 ° морозу, вдень 0-4° нижче нуля.

У неділю, попереджає синоптик, до країни прийде атмосферний фронт, тому 25 листопада на заході, півночі та подекуди в центральних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, ускладниться ситуація на дорогах.

На півдні та сході - переважно без опадів.

Потепліє у неділю вдень до 0-5°, на заході України навіть до 5-7°, а на півдні до 5-9°.

У Києві, за словами Діденко, субота буде суха й морозна, неділя - з мокрим снігом, який перейде у дощ, а також з потеплінням на 2-4°.

"Така погода принесе суттєві стрибки атмосферного тиску", - попереджає синоптик.