В Украину идет приятное потепление, но с "ложкой дегтя"

В воскресенье в Украину придет атмосферный фронт, который принесет не только потепление, но и дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в субботу, 24 ноября, над Украиной еще будет царить антициклон, поэтому повсеместно ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 4-11° мороза, днем 0-4° ниже нуля.

В воскресенье, предупреждает синоптик, в страну придет атмосферный фронт, поэтому 25 ноября на западе, севере и местами в центральных областях пройдут мокрый снег и дождь, усложнится ситуация на дорогах.

На юге и востоке - без осадков.

Потеплеет в воскресенье днем до 0-5°, на западе Украины даже до 5-7°, а на юге до 5-9°.

В Киеве, по словам Диденко, суббота будет сухая и морозная, воскресенье - с мокрым снегом, который перейдет в дождь, а также с потеплением на 2-4°.

"Такая погода принесет существенные скачки атмосферного давления", - предупреждает синоптик.