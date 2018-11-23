У центрі Києва обмежать рух через роковини Голодомору

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:45

З 20:00 23 листопада до закінчення заходів 24 листопада обмежать рух у центрі Києва у зв’язку із державними заходами із нагоди 85-х роковин Голодомору.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Зазначається, що тимчасово обмежуватимуть рух на вулицях Лаврській (від Цитадельної до алеї Героїв Крут), Цитадельній (від Лаврської до Лейпцизької), Трьохсвятительській, Михайлівській, Десятинній, Житомирській (від Михайлівської до Володимирської), Грушевського (від Садової до Кріпосного провулку).

А також на площі Конституції, Парковій дорозі, Михайлівській площі та алеї Героїв Крут.

Також повідомляється, що на вулиці Лаврській із 07:00 24 листопада до завершення державних заходів призупинять рух громадського транспорту.

Українська правда
Теми: Київ дороги
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