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В центре Киева ограничат движение из-за годовщины Голодомора

Пятница, 23 ноября 2018, 11:45

С 20:00 23 ноября до окончания мероприятий 24 ноября ограничат движение в центре Киева в связи с государственными мероприятиями по случаю 85-й годовщины Голодомора.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Отмечается, что временно ограничат движение на улицах Лаврской (от Цитадельной до аллеи Героев Крут), Цитадельной (от Лаврской до Лейпцигской), Трехсвятительской, Михайловской, Десятинной, Житомирской (от Михайловской до Владимирской), Грушевского (от Садовой до Крепостного переулка).

А также на площади Конституции, Парковой дороге, Михайловской площади и аллее Героев Крут.

Также сообщается, что на улице Лаврской с 7:00 24 ноября до завершения государственных мероприятий приостановят движение общественного транспорта.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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