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"Кукурузник" розпиляли на метал прямо в ангарі – поліція

П'ятниця, 23 листопада 2018, 11:48

У Полтавській області невідомі розпиляли на частини літак Ан-2, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі обласної поліції.

"До поліції звернувся власник цього літака. Він орендував у селі приміщення для зберігання літака Ан" кукурузника ", оскільки ним не користувався. А потім виявив, що літака немає на місці", – заявили в поліції.

За попередньою інформацією, літак розпиляли на метал прямо в ангарі.

"У поліції є напрацювання і розуміння, хто це міг зробити", – додали в поліції.

Відзначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).

Проводяться оперативно-слідчі дії.

Теми: Полтава
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