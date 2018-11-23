"Кукурузник" распилили на металл прямо в ангаре – полиция

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Пятница, 23 ноября 2018, 12:48

В Полтавской области неизвестные распилили на части самолёт Ан-2, полиция открыла уголовное производство.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе областной полиции.

"В полицию обратился собственник этого самолёта. Он арендовал в селе помещение для хранения самолёта Ан "кукурузника", так как им не пользовался. А потом обнаружил, что самолёта нет на месте", - заявили в полиции.

По предварительной информации, самолёт распилили на металл прямо в ангаре.

"У полиции есть наработки и понимание, кто это мог сделать", – добавили в полиции.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).

Проводятся оперативно-следственные действия.

Темы: Полтава
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