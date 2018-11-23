"Кукурузник" распилили на металл прямо в ангаре – полиция

В Полтавской области неизвестные распилили на части самолёт Ан-2, полиция открыла уголовное производство.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе областной полиции.



"В полицию обратился собственник этого самолёта. Он арендовал в селе помещение для хранения самолёта Ан "кукурузника", так как им не пользовался. А потом обнаружил, что самолёта нет на месте", - заявили в полиции.



По предварительной информации, самолёт распилили на металл прямо в ангаре.



"У полиции есть наработки и понимание, кто это мог сделать", – добавили в полиции.



Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).



Проводятся оперативно-следственные действия.