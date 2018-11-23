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Порошенко розповів, як витратить мільярд зі свого новоствореного фонду

П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:19
Порошенко розповів, як витратить мільярд зі свого новоствореного фонду

1 мільярд гривень, який в бюджеті на 2019 рік передбачений на спеціальний "Фонд президента України", витратять на стипендії та гранти для студентів та молодих вчених.

Про це на зустрічі зі студентами у Києві заявив глава держави Петро Порошенко.

"Створений надзвичайно важливий фонд на підтримку освітянських і наукових ініціатив, які будуть мати додаткове державне фінансування. Що це таке? Там, де є угоди з іноземними університетами – допоможемо зі стипендіями тим студентам, які є відмінниками і виїжджають, щоб навчатись закордоном, але обов’язково повернутися до України", - сказав він.

Також, за словами Порошенка, передбачать кошти для молодих вчених, які "позбавлені будь-якої бюджетної підтримки".

"Будуть через абсолютно прозору модель виділені гранти", - сказав президент.

Він додав, що найближчим часом оголосять конкурс на керівника фонду, "щоб  на чолі постала авторитетна, прозора людина, яка користується довірою всього суспільства".

Порошенко пояснив, що йому потрібна допомога молоді, щоб "привести країну в ЄС і НАТО".

"А привести її можна, тільки коли ми реформуємо країну, захистимо від популізму, від брехні і політики. На наших з вами плечах лежить величезна відповідальність", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, у проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд президента України", з якого будуть фінансуватися освітні та наукові програми для молоді.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкобюджетосвіта
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