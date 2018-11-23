Порошенко рассказал, как потратит миллиард из своего нового фонда
1 миллиард гривен, который в бюджете на 2019 год предусмотрен на специальный "Фонд президента Украины", потратят на стипендии и гранты для студентов и молодых ученых.
Об этом на встрече со студентами в Киеве заявил глава государства Петр Порошенко.
"Создан чрезвычайно важный фонд для поддержки образовательных и научных инициатив, которые будут иметь дополнительное государственное финансирование. Что это такое? Там, где есть соглашения с иностранными университетами – поможем со стипендиями тем студентам, которые являются отличниками и уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернуться в Украину", - сказал он.
Также, по словам Порошенко, предусмотрят средства для молодых ученых, которые "лишены всякой бюджетной поддержки".
"Будут через абсолютно прозрачную модель выделены гранты", - сказал президент.
Он добавил, что в ближайшее время объявят конкурс на руководителя фонда, "чтобы во главе появился авторитетный, прозрачный человек, который пользуется доверием всего общества".
Порошенко объяснил, что ему нужна помощь молодежи, чтобы "привести страну в ЕС и НАТО".
"А привести ее можно, только когда мы реформируем страну, защитим от популизма, от лжи и политики. На наших с вами плечах лежит огромная ответственность", - подытожил Порошенко.
Напомним, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено выделение 1 миллиарда гривен на специальный "Фонд президента Украины", из которого будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи.