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Порошенко рассказал, как потратит миллиард из своего нового фонда

Пятница, 23 ноября 2018, 12:19
Порошенко рассказал, как потратит миллиард из своего нового фонда

1 миллиард  гривен, который в бюджете на 2019 год предусмотрен на специальный "Фонд президента Украины", потратят на стипендии и гранты для студентов и молодых ученых.

Об этом на встрече со студентами в Киеве заявил глава государства Петр Порошенко.

"Создан чрезвычайно важный фонд для поддержки образовательных и научных инициатив, которые будут иметь дополнительное государственное финансирование. Что это такое? Там, где есть соглашения с иностранными университетами – поможем со стипендиями тем студентам, которые являются отличниками и уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернуться в Украину", - сказал он. 

Также, по словам Порошенко, предусмотрят средства для молодых ученых, которые "лишены всякой бюджетной поддержки".

"Будут через абсолютно прозрачную модель выделены гранты", - сказал президент.

Он добавил, что в ближайшее время объявят конкурс на руководителя фонда, "чтобы во главе появился авторитетный, прозрачный человек, который пользуется доверием всего общества".

Порошенко объяснил, что ему нужна помощь молодежи, чтобы "привести страну в ЕС и НАТО".

"А привести ее можно, только когда мы реформируем страну, защитим от популизма, от лжи и политики. На наших с вами плечах лежит огромная ответственность", - подытожил Порошенко.

Напомним, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено выделение 1 миллиарда гривен на специальный "Фонд президента Украины", из которого будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Порошенкобюджетобразование
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