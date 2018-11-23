"Останній шанс для бабусі": Тимошенко скаржиться на Порошенка за образливі борди

3053 перегляди
П'ятниця, 23 листопада 2018, 13:41

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що за наказом президента Петра Порошенка у Києві та на околицях столиці розвісили образливі для неї антирекламні білборди.

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За словами політика, в Порошенка не лишилося шансів виграти вибори президента, тож він "втратив голову" й вдався до використання "найбрудніших інструментів ведення виборчої кампанії".

"Нинішній глава держави вдається до фолу останньої надії – дискредитації головного опонента. Причому робить він це у геть принизливий та огидний спосіб", - обурюється Тимошенко.

За її словами, влада "прикрасила" Київ та передмістя образливими для Тимошенко рекламними щитами і зроблено це за "особистою вказівкою президента Порошенка".

 
Фото: Наталія Мельник

"Виконавцем цієї брудної провокації є один із найближчих його поплічників, одіозний депутат від БПП Сергій Березенко, якому і належать рекламні площі", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" звернулася до нардепа за поясненням. "Я не знаю, про що вони говорять", -  відповів Березенко.

Українська правда
Теми: Тимошенко Порошенко скандал вибори
powered by lun.ua
По темі
Тимошенко про звинувачення у популізмі: Популізм - це служіння людям 23 листопада 2018, 11:46
5 міфів про передвиборчу кампанію у Facebook 21 листопада 2018, 13:00
Вона не працює: Тимошенко інспектує котельню у Смілі 16 листопада 2018, 15:25
Усі новини
Головні новини
Порошенко розповів, як витратить мільярд зі свого новоствореного фонду
Оточення Януковича планує зняти арешт з $250 млн – джерело
Електростанції хочуть підняти тариф на електроенергію на 15% — голова НКРЕКП
До України йде приємне потепління, але з "ложкою дьогтю"
Усі новини
мода

7 собак до та після стрижки

Досвід

Як це – відсидіти за самооборону