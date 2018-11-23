Партія "Батьківщина" заявляє, що за наказом президента Петра Порошенка у Києві та околицях столиці розвісили образливі для її лідера Юлії Тимошенко антирекламні білборди.

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Згідно із заявою партії, в Порошенка не лишилося шансів виграти вибори президента, тож він "втратив голову" й вдався до використання "найбрудніших інструментів ведення виборчої кампанії".

"Нинішній глава держави вдається до фолу останньої надії – дискредитації головного опонента. Причому робить він це у геть принизливий та огидний спосіб", - обурюються у Тимошенко.

Зазначається, що влада "прикрасила" Київ та передмістя образливими для Тимошенко рекламними щитами і зроблено це за "особистою вказівкою президента Порошенка".

Прес-служба не показала зображення скандальних білбордів, але їхні фото вже почали з'являтися в мережі.

Фото: Наталія Мельник

"Виконавцем цієї брудної провокації є один із найближчих його поплічників, одіозний депутат від БПП Сергій Березенко, якому і належать рекламні площі", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" звернулася до нардепа за поясненням. "Я не знаю, про що вони говорять", - відповів Березенко.

"Батьківщина" звернулася із закликом до правоохоронних органів встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до розміщення цієї антикреклами, а до місцевої влади – зняти її.