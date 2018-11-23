"Останній шанс для бабусі": у Тимошенко скаржаться на Порошенка за образливі борди
Партія "Батьківщина" заявляє, що за наказом президента Петра Порошенка у Києві та околицях столиці розвісили образливі для її лідера Юлії Тимошенко антирекламні білборди.
Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".
Згідно із заявою партії, в Порошенка не лишилося шансів виграти вибори президента, тож він "втратив голову" й вдався до використання "найбрудніших інструментів ведення виборчої кампанії".
"Нинішній глава держави вдається до фолу останньої надії – дискредитації головного опонента. Причому робить він це у геть принизливий та огидний спосіб", - обурюються у Тимошенко.
Зазначається, що влада "прикрасила" Київ та передмістя образливими для Тимошенко рекламними щитами і зроблено це за "особистою вказівкою президента Порошенка".
Прес-служба не показала зображення скандальних білбордів, але їхні фото вже почали з'являтися в мережі.
"Виконавцем цієї брудної провокації є один із найближчих його поплічників, одіозний депутат від БПП Сергій Березенко, якому і належать рекламні площі", - йдеться в повідомленні.
"Українська правда" звернулася до нардепа за поясненням. "Я не знаю, про що вони говорять", - відповів Березенко.
"Батьківщина" звернулася із закликом до правоохоронних органів встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до розміщення цієї антикреклами, а до місцевої влади – зняти її.