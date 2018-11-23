Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що за наказом президента Петра Порошенка у Києві та на околицях столиці розвісили образливі для неї антирекламні білборди.

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За словами політика, в Порошенка не лишилося шансів виграти вибори президента, тож він "втратив голову" й вдався до використання "найбрудніших інструментів ведення виборчої кампанії".

"Нинішній глава держави вдається до фолу останньої надії – дискредитації головного опонента. Причому робить він це у геть принизливий та огидний спосіб", - обурюється Тимошенко.

За її словами, влада "прикрасила" Київ та передмістя образливими для Тимошенко рекламними щитами і зроблено це за "особистою вказівкою президента Порошенка".

Фото: Наталія Мельник

"Виконавцем цієї брудної провокації є один із найближчих його поплічників, одіозний депутат від БПП Сергій Березенко, якому і належать рекламні площі", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" звернулася до нардепа за поясненням. "Я не знаю, про що вони говорять", - відповів Березенко.