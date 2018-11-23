Партия "Батькивщина" заявляет, что по приказу президента Петра Порошенко в Киеве и окрестностях столицы развесили оскорбительные для ее лидера Юлии Тимошенко антирекламные билборды.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Согласно с заявлением, Порошенко растерял все шансы выиграть выборы президента, поэтому он "потерял голову" и взялся за "грязные инструменты ведения избирательной кампании".

"Нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды - дискредитации главного оппонента. Причем делает он это совершенно унизительным и отвратительным способом", - возмущаются у Тимошенко.

Отмечается, что власть "украсила" Киев и пригород оскорбительными для Тимошенко рекламными щитами и сделано это по "личному указанию президента Порошенко".

Фото: Наталья Мельник

"Исполнителем этой грязной провокации является один из ближайших его соратников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" обратилась к нардепу за объяснением. "Я не знаю, о чем они говорят", - ответил Березенко.

"Батькивщина" призвала правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных к размещению этой антикрекламы, а местные власти - снять ее.