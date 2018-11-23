Тимошенко пожаловалась на Порошенко за оскорбительные борды

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Пятница, 23 ноября 2018, 13:41

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что по приказу президента Петра Порошенко в Киеве и окрестностях столицы развесили оскорбительные для нее антирекламные билборды.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По словам политика, Порошенко растерял все шансы выиграть выборы президента, поэтому он "потерял голову" и взялся за "грязные инструменты ведения избирательной кампании".

"Нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды - дискредитации главного оппонента. Причем делает он это совершенно унизительным и отвратительным способом", - возмущается Тимошенко.

По ее словам, власть "украсила" Киев и пригород оскорбительными для Тимошенко рекламными щитами и сделано это по "личному указанию президента Порошенко".

 
Фото: Наталья Мельник

"Исполнителем этой грязной провокации является один из ближайших его соратников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" обратилась к нардепу за объяснением. "Я не знаю, о чем они говорят", - ответил Березенко.

Темы: Тимошенко Порошенко скандал виборы
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