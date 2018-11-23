У Путіна розповіли про навчання спецслужб з вертольотами на території Кремля

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 13:49

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в минулий четвер на території Кремля проходили регулярні навчання спецслужб, що є "нормальною практикою".

Про це він розповів журналістам у п'ятницю, передає російський "Інтерфакс".

Коментуючи фото- і відеокадри, що з'явилися в соціальних мережах, на яких з території Кремля піднімаються військові вертольоти, під одним з них на платформі перебувають люди в камуфляжі, він сказав, що в цьому немає нічого екстраординарного.

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#вертолет

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"Ви знаєте, що Кремль - це діюча резиденція глави держави і, хоча велика частина резиденції відкрита для публіки - це, природно, режимний об'єкт", - сказав Пєсков.

За його словами, "проведення подібних навчань цілком нормальна практика".

При цьому він відмовився коментувати, які будуть ще стадії навчань і що буде відбуватися на кожній з них, запевнивши, що не знає про це.

В агентстві додали, що за даними Федеральної служби охорони Росії під час навчань  нібито відпрацьовувалися дії, пов'язані з профілактикою терористичних загроз, припиненням злочинів і забезпеченням пожежної безпеки на об'єктах Кремля.

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