У Путіна розповіли про навчання спецслужб з вертольотами на території Кремля
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в минулий четвер на території Кремля проходили регулярні навчання спецслужб, що є "нормальною практикою".
Про це він розповів журналістам у п'ятницю, передає російський "Інтерфакс".
Коментуючи фото- і відеокадри, що з'явилися в соціальних мережах, на яких з території Кремля піднімаються військові вертольоти, під одним з них на платформі перебувають люди в камуфляжі, він сказав, що в цьому немає нічого екстраординарного.
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"Ви знаєте, що Кремль - це діюча резиденція глави держави і, хоча велика частина резиденції відкрита для публіки - це, природно, режимний об'єкт", - сказав Пєсков.
За його словами, "проведення подібних навчань цілком нормальна практика".
При цьому він відмовився коментувати, які будуть ще стадії навчань і що буде відбуватися на кожній з них, запевнивши, що не знає про це.
В агентстві додали, що за даними Федеральної служби охорони Росії під час навчань нібито відпрацьовувалися дії, пов'язані з профілактикою терористичних загроз, припиненням злочинів і забезпеченням пожежної безпеки на об'єктах Кремля.