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У Путина рассказали об учениях спецслужб с вертолетами на территории Кремля

Пятница, 23 ноября 2018, 12:49

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в минувший четверг на территории Кремля проходили регулярные учения спецслужб, что является "нормальной практикой".

Об этом он рассказал журналистам в пятницу, передает российский "Интерфакс".

Комментируя появившиеся в соцсетях фото- и видеокадры, на которых с территории Кремля поднимаются военные вертолеты, под одним из них на платформе находятся люди в камуфляже, он сказал, что в этом нет ничего экстраординарного.

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#вертолет

A post shared by анжела (@andzhana000) on Nov 22, 2018 at 3:18am PST

"Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект", - сказал Песков.

По его словам, "проведение подобных учений вполне нормальная практика".

При этом он отказался комментировать, какие будут еще стадии учений и что будет происходить на каждой из них, заверив ,что не знает об этом.

В агентстве добавили, что по данным Федеральной службы охраны России, во время учений якобы отрабатывались действия, связанные с профилактикой террористических угроз, пресечением преступлений и обеспечением пожарной безопасности на объектах Кремля.

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