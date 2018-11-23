У Путина рассказали об учениях спецслужб с вертолетами на территории Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в минувший четверг на территории Кремля проходили регулярные учения спецслужб, что является "нормальной практикой".
Об этом он рассказал журналистам в пятницу, передает российский "Интерфакс".
Комментируя появившиеся в соцсетях фото- и видеокадры, на которых с территории Кремля поднимаются военные вертолеты, под одним из них на платформе находятся люди в камуфляже, он сказал, что в этом нет ничего экстраординарного.
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"Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект", - сказал Песков.
По его словам, "проведение подобных учений вполне нормальная практика".
При этом он отказался комментировать, какие будут еще стадии учений и что будет происходить на каждой из них, заверив ,что не знает об этом.
В агентстве добавили, что по данным Федеральной службы охраны России, во время учений якобы отрабатывались действия, связанные с профилактикой террористических угроз, пресечением преступлений и обеспечением пожарной безопасности на объектах Кремля.