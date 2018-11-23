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Синоптики попереджають про снігопади

П'ятниця, 23 листопада 2018, 13:18
Синоптики попереджають про снігопади

Вдень 26 листопада і протягом доби 27 листопада в низці областей України очікується сніг, місцями сильний, що може привести до порушення транспортного сполучення.

Про це йдеться у попередженні Укргідрометцентру.

Зокрема ускладнення погодних умов очікується у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей.

Синоптики попереджають про сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см).

На дорогах очікується ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Прогнозоване погіршення погодних умов може призвести до порушення транспортного сполучення на дорогах вищевказаних областей, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Теми: погода
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