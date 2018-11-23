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Синоптики предупреждают о снегопадах

Пятница, 23 ноября 2018, 13:18
Синоптики предупреждают о снегопадах

Днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября в ряде областей Украины ожидается снег, местами сильный, что может привести к нарушению транспортного сообщения.

Об этом говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

В частности осложнение погодных условий ожидается во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.

Синоптики предупреждают о снеге и мокром снеге, местами будет идти сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см).

На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Прогнозируемое ухудшение погодных условий может привести к нарушению транспортного сообщения на дорогах вышеуказанных областей, отмечает "Интерфакс-Украина".

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Темы: погода
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