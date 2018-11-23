Філарет: Після автокефалії в Україні не буде московського духу

Якщо Українській православній церкві дадуть автокефалію, то в Україні більше не буде Москви та московському духу.

Про це з трибуни Верховної Ради 23 листопада сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Філарет відзначив, що в процесі боротьби українців за утвердження власної держави велику роль відіграє УПЦ КП і додав, що наразі українське православ’я чекає на визнання автокефалії.

"Ця ідея приводить в тремтіння Москву, тому що, якщо українську церкву визнають автокефальною, то це означає, що Москви в Україні не буде, не буде московського духу", - сказав Філарет.

За його словами, росіяни українцям не брати, якщо вони не люблять землю, яка їх годує. Філарет вважає, що сила нашого народу в єдності, а причина бід - розділення.

Глава УПЦ МП також вважає, що Українська церква стане основою миру в Україні і світі.

Предстоятель згадав Голодомор 1932-33 років. За його словами, урожай у тому році був, а от хліба не було.

Він сказав, що урожай вивезли, а для чого він зрозумів, коли дізнався, що перепис населення СРСР свідчив, що українців у Союзі налічується 85 млн, а росіян – 65 млн.

"Безбожне радянське керівництво, яке сиділо в Москві, вирішило знищити українців, щоб вони не переважали російський народ. Це одна з причин. Перепис 1999 року свідчить, що українців стало 65, а росіян стало більше", - сказав він.

Другою причиною Голодомору Філарет назвав слова Бухаріна: "Хто володіє хлібом, той має владу". Він відзначив, що хлібом володіли українські селяни, тож у них була влада.

Тоді, за його словами, влада впровадила колективізацію, але українські селяни не хотіли йти в колгоспи, тож в влада СРСР вирішила заволодіти хлібом.

Філарет вважає, що в тому, що голодомор був спрямований на знищення українців, немає сумнівів і назвав його не голодом, а знищенням українського народу.

"Мій батько працював на цементному заводі, біля села, але хліба йому не давали…Ми переїхали на шахту, де працювали переважно росіяни. Їм на шахті хліб давали, робітникам - 400 гр, а членам сім’ї - 200 гр….Моєму діду з села, хліба не давали, тому він помер", - поділився спогадами Філарет.

Також предстоятель УПЦ КП висловив вдячність державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

"Нас знищували, але ми живі, не тільки живі, але й утверджуємося… Душу і тіло ми положим за нашу свободу і це правда, бо ми в рабстві жити не хочемо і не будемо жити ніколи", - резюмував Філарет.

Свій виступ він завершив словами: "Слава Ісісу Христу і Слава Україні".

Читайте також: "Свято наближається. Коли в Україні з'явиться самостійна Церква".

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.