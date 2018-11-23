Филарет: После автокефалии в Украине не будет московского духа

Если Украинской православной церкви дадут автокефалию, то в Украине больше не будет Москвы и московского духа.

Об этом с трибуны Верховной Рады 23 ноября сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Филарет отметил, что в процессе борьбы украинцев за утверждение собственного государства огромную роль играет УПЦ КП и добавил, что сейчас украинское православие ждет признания автокефалии.

"Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что, если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа", - сказал Филарет.

По его словам, россияне украинцам не братья, если они не любят землю, которая их кормит. Филарет считает, что сила нашего народа в единстве, а причина бед - разделение.

Глава УПЦ МП также считает, что Украинская церковь станет основой мира в Украине и мире.

Предстоятель вспомнил Голодомор 1932-33 годов. По его словам, урожай в том году был, а вот хлеба не было.

Он сказал, что урожай вывезли, а для чего он понял, когда узнал, что перепись населения СССР свидетельствовала, о том, что украинцев в Союзе насчитывалось 85 млн, а россиян - 65 млн.

"Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это одна из причин. Перепись 1999 года свидетельствует, что украинцев стало 65 млн, а россиян стало больше", - сказал он.

Второй причиной Голодомора Филарет назвал слова Бухарина: "Кто владеет хлебом, тот имеет власть". Он отметил, что хлебом владели украинские крестьяне, поэтому у них была власть.

Тогда, по его словам, власть ввела коллективизацию, но украинские крестьяне не хотели идти в колхозы, поэтому власть СССР решила завладеть хлебом.

Филарет считает, что в том, что в том, что Голодомор был направлен на уничтожение украинцев, нет сомнений, и назвал его не голодом, а уничтожением украинского народа.

"Мой отец работал на цементном заводе, возле села, но хлеба ему не давали ... Мы переехали на шахту, где работали в основном русские. Им на шахте хлеб давали, рабочим - 400 гр, а членам семьи - 200 гр...Моему деду из села хлеба не давали, поэтому он умер", - поделился воспоминаниями Филарет.

Также предстоятель УПЦ КП выразил благодарность государствам, которые признали Голодомор геноцидом украинского народа.

"Нас уничтожали, но мы живы, не только живы, но и утверждаемся ... Душу и тело мы положим за нашу свободу и это правда, потому что мы в рабстве жить не хотим и не будем никогда", - резюмировал Филарет.

Свое выступление он завершил словами: "Слава Исусу Христу и Слава Украине".

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Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.