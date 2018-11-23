Суд визнав винними в сепаратизмі 2 комуністів, але звільнив за законом Савченко

Суд на Дніпропетровщині визнав винними у сепаратизмі, але звільнив за так званим законом Савченко двох комуністів, які розповсюджували у місті Кам'янське газету "Новоросія".

Про це йдеться в ухвалі суду, копія якої міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

Заводський районний суд Кам'янського Дніпропетровської області визнав осіб винними у порушенні ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Суд встановив, що в 2014 році засуджені розповсюджували у центрі Дніпродзержинська (тепер Кам'янське) газету "Новоросія", приховуючи її в іншому виданні - газеті "Інформаційний бюлетень Дніпродзержинського міськкому КПУ "Прометей".

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про колишніх депутатів міської і районної ради від Комуністичної партії Сергія Ткаченка та Дениса Тимофєєва.

Сергій Ткаченко (праворуч) і Денис Тимофєєв (ліворуч) Фото: ГолосUA

Суд обрав для Тимофєєва і Ткаченка покарання у вигляді 2 і 3 років позбавлення волі відповідно, але за законом Надії Савченко про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення за 2 дні основного – звільнив обох з-під варти. Зазначається, що підсудні перебували під арештом із вересня 2014 року до квітня 2016-го.