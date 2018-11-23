Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд визнав винними в сепаратизмі 2 комуністів, але звільнив за законом Савченко

П'ятниця, 23 листопада 2018, 15:35

Суд на Дніпропетровщині визнав винними у сепаратизмі, але звільнив за так званим законом Савченко двох комуністів, які розповсюджували у місті Кам'янське газету "Новоросія".

Про це йдеться в ухвалі суду, копія якої міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

Заводський районний суд Кам'янського Дніпропетровської області визнав осіб винними у порушенні ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Суд встановив, що в 2014 році засуджені розповсюджували у центрі Дніпродзержинська (тепер Кам'янське) газету "Новоросія", приховуючи її в іншому виданні - газеті "Інформаційний бюлетень Дніпродзержинського міськкому КПУ "Прометей".

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про колишніх депутатів міської і районної ради від Комуністичної партії Сергія Ткаченка та Дениса Тимофєєва.

Сергій Ткаченко (праворуч) і Денис Тимофєєв (ліворуч)
Сергій Ткаченко (праворуч) і Денис Тимофєєв (ліворуч)
Фото: ГолосUA

Суд обрав для Тимофєєва і Ткаченка покарання у вигляді 2 і 3 років позбавлення волі відповідно, але за законом Надії Савченко про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення за 2 дні основного – звільнив обох з-під варти. Зазначається, що підсудні перебували під арештом із вересня 2014 року до квітня 2016-го.

Українська правда
Теми: судсепаратизмкомунізмКПУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
суд
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: