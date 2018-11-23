Суд признал виновными в сепаратизме 2 коммунистов, но освободил по закону Савченко

Суд в Днепропетровской области признал виновными в сепаратизме, но освободил по так называемому закону Савченко двух коммунистов, которые распространяли в городе Каменское газету "Новороссия".

Об этом говорится в приговоре суда, копия которого содержится в Едином реестре судебных решений.

Заводской районный суд Каменского признал мужчин виновными в нарушении ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Суд установил, что в 2014 году осужденные распространяли в центре Днепродзержинска (теперь Каменское) газету "Новороссия", скрывая ее в другом издании - газете "Информационный бюллетень Днепродзержинского горкома КПУ "Прометей".

По информации местных СМИ, речь идет о бывших депутатах городского и районного советов от Коммунистической партии Сергее Ткаченко и Денисе Тимофееве.

Сергей Ткаченко (справа) и Денис Тимофеев (слева) Фото: ГолосUA

Суд избрал для Тимофеева и Ткаченко наказание в виде 2 и 3 годов лишения свободы соответственно, но по закону Надежды Савченко о зачислении 1 дня предварительного заключения за 2 дня основного - освободил обоих из-под стражи. Отмечается, что подсудимые находились под арестом с сентября 2014 года до апреля 2016-го.