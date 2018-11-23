Силовики затримали братів-розбійників, які викрали криптовалютника

Київська прокуратура спільно з Нацполіцією затримала розбійників, які викрали криптовалютника та заволоділи 50 тисячами доларів.

Про це інформує у п’ятницю прес-служба столичної прокуратури.

Двом зловмисникам, які виявилися рідними братами 1988 та 1984 р.н., оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах).

До Подільського районного суду Києва скерували клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що чоловіки викрали киянина – майнера криптовалюти з метою отримання викупу у березні 2018 року у Подільському районі столиці.

Дочекавшись потерпілого біля його будинку, злочинці натягнули йому мішок на голову, силоміць заштовхали до авто та вивезли за межі Києва. Погрожуючи вбивством, викрадачі наказали чоловіку віддати їм ключі від квартири та повідомити, де він зберігає грошові кошти.

Щоб зберегти своє життя, потерпілий виконав вимоги викрадачів.

Після того, як зловмисникам вдалося відшукати та заволодіти грошовими коштами потерпілого у сумі 50 тисяч доларів США, вони відвезли його до Броварів та відпустили.

За результатами тривалих оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці встановили нападників та затримали їх.