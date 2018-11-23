Силовики задержали братьев-разбойников, которые похитили криптовалютчика

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Пятница, 23 ноября 2018, 18:38

Киевская прокуратура совместно с Нацполицией задержала разбойников, похитивших криптовалютника и завладели 50 тысячами долларов.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры.

Двум злоумышленникам, которые оказались родными братьями 1988 и 1984 г.р., объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).

В Подольский районный суд Киева направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что мужчины похитили киевлянина - майнера криптовалюта с целью получения выкупа в марте 2018 года в Подольском районе столицы.

Дождавшись потерпевшего возле его дома, преступники натянули ему мешок на голову, силой затолкали в авто и вывезли за пределы Киева. Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит денежные средства.

Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей.

После того, как злоумышленникам удалось отыскать и завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 50 тысяч долларов США, они отвезли его в Бровары и отпустили.

По результатам длительных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нападавшего и задержали их.

Украинская правда
Темы: криминал Киев
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