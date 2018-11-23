У Польщі порушили справу через наклейку з тризубом на авто українця

Поліція Перемишля почала розслідування у зв'язку з виявленням наклейки з гербом України на автомобілі викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького.

Про це пише Nowiny24.pl.

17 листопада мешканець Перемишля Томаш заблокував автомобіль Кульчицького та викликав поліцію через наклейку із зображенням тризуба на задньому бампері. Звинувачення полягало в тому, що тризуб був зображений не золотим на синьому тлі, а червоним на чорному.

"Викликали місцеву поліцію для якої ситуація стала певним "менінгітом", адже є явне порушення всіх дорожніх правил зі сторони їх громадянина, а з іншого боку цей громадянин висуває нам звинувачення у злочині відповідно до нового варіанту польського закону про заборону тоталітаризму, за яким нібито забороняється і певна українська символіка. Для поліції і їхнього місцевого експерта стало проблемою ідентифікації суті справи, ми витратили декілька годин на різні описи і пояснення. Приватно поліція попросила зняти знак, мовляв, вам можуть пошкодити авто на паркінгу", - розповів Кульчицький у своєму Facebook.

Поліція на місці зареєструвала заяву Томаша про підозру на скоєння злочину за частиною 1 статті 256 кримінального кодексу Польщі. Кульчицького допитали як свідка. Наліпку з автомобіля він таки зняв. У вівторок, 20 листопада, поліція почала офіційне розслідування справи.

Кульчицький також подав заяву до поліції. Він розповів, що звернувся до генерального консула у Любліні Василя Павлюка з приводу цього інциденту та готує такі ж звернення до українського МЗС та інших відомств, пише Zaxid.net.

Нагадаємо, 26 січня 2018 року польський Сейм проголосував за поправки до законопроекту про Інститут Національної пам’яті. Новий закон передбачає можливість відкриття кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують вчинення злочинів українських націоналістів та українських формувань, які співпрацювали з Третім рейхом.

Європейська правда