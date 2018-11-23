В Польше возбудили дело из-за наклейки с трезубцем на авто украинца

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Пятница, 23 ноября 2018, 20:36

Полиция Перемышля начала расследование в связи с обнаружением наклейки с гербом Украины на автомобиле преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого.

Об этом пишет Nowiny24.pl.

17 ноября житель Перемышля Томаш заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением трезубца на заднем бампере. Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.

 

"Вызвали местную полицию для которой ситуация стала определенным "менингитом", ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинения в преступлении согласно новому варианту польского закона о запрете тоталитаризма, по которому якобы запрещается и определенная украинская символика. Для полиции и их местного эксперта стало проблемой идентификации сути дела, мы потратили несколько часов на различные описания и объяснения. Частно полиция попросила снять знак, мол, вам могут повредить авто на паркинге", - рассказал Кульчицкий в своем Facebook.

Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Польши. Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наклейку с автомобиля он же снял. Во вторник, 20 ноября, полиция начала официальное расследование дела.

Кульчицкий также подал заявление в полицию. Он рассказал, что обратился к генеральному консулу в Люблине Василию Павлюку по поводу этого инцидента и готовит такие же обращения в украинский МИД и другие ведомства, пишет Zaxid.net.

Напомним, 26 января 2018 польский Сейм проголосовал за поправки к законопроекту о Институт национальной памяти. Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинской формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Европейская правда

Темы: Польша Украина
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