Затримали підозрюваних у нападі на помічника нардепа Одарченка — Аброськін
П'ятниця, 23 листопада 2018, 21:40
Поліція затримала підозрюваних у замаху на помічника депутата від "Батьківщини" Юрія Одарченка, екс-депутата Херсонської облради та директора агропідприємства "Ушба" Андрія Федоренка.
Про це перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав у Facebook.
"Поліцейські Херсонщини встановили всіх учасників скоєного злочину й вчора в ході проведення спеціальних заходів співробітниками поліції, одночасно в Києві та Житомирській області, були затримані безпосередній виконавець та замовник", - повідомив Аброськін.
За словами Аброськіна, напад скоїли зловмисники на Lexus з єврономерами, постраждалий дістав важкі поранення у спину.
Зловмисники розстріляли із автоматичної зброї автомобіль Андрія Федоренка у Херсоні 10 жовтня.
Українська правда