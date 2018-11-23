Затримали підозрюваних у нападі на помічника нардепа Одарченка — Аброськін

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 22:40

Поліція затримала підозрюваних у замаху на помічника депутата від "Батьківщини" Юрія Одарченка, екс-депутата Херсонської облради та директора агропідприємства "Ушба" Андрія Федоренка.

Про це перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав у Facebook.

"Поліцейські Херсонщини встановили всіх учасників скоєного злочину й вчора в ході проведення спеціальних заходів співробітниками поліції, одночасно в Києві та Житомирській області, були затримані безпосередній виконавець та замовник", - повідомив Аброськін.

 

За словами Аброськіна, напад скоїли зловмисники на Lexus з єврономерами, постраждалий дістав важкі поранення у спину.

Зловмисники розстріляли із автоматичної зброї автомобіль Андрія Федоренка у Херсоні 10 жовтня.

Українська правда
Теми: напад
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