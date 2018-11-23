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Задержали подозреваемых в нападении на помощника нардепа Одарченко - Аброськин

Пятница, 23 ноября 2018, 21:40
Задержали подозреваемых в нападении на помощника нардепа Одарченко - Аброськин

Полиция задержала подозреваемых в покушении на помощника депутата от "Батькивщины" Юрия Одарченко, экс-депутата Херсонского облсовета и директора агропредприятия "Ушба" Андрея Федоренко.

Об этом первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook.

"Полицейские Херсонщины установили всех участников совершенного преступления и вчера в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции, одновременно в Киеве и Житомирской области, были задержаны непосредственный исполнитель и заказчик", - сообщил Аброськин.

 

По словам Аброськина, нападение совершили злоумышленники на Lexus с еврономерами, пострадавший получил тяжелые ранения в спину.

Злоумышленники расстреляли из автоматического оружия автомобиль Андрея Федоренко в Херсоне 10 октября.

Украинская правда
Темы: нападение
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