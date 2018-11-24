У неділю пів-України накриє мокрий сніг і дощ

У суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів, температура вночі 4-9° морозу, на Сході до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні 24 листопада без опадів, лише на Прикарпатті вдень невеликий сніг. На дорогах західних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у східних областях 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях 0-2° тепла; на Закарпатті вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

У Києві в суботу хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу. На Київщині також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

Згідно з прогнозом, 25 листопада в західних, північних, місцями центральних, вдень і Харківській областях мокрий сніг та дощ (на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті переважно дощ), місцями ожеледь, на решті території без опадів; температура вночі 1-6° морозу, в центральних та східних областях до 9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході та на півдні країни 2-7° тепла, на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-10°.

26 листопада мокрий сніг, місцями ожеледь (вдень на Прикарпатті місцями сильний сніг), температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; на півдні країни та Закарпатті переважно дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°. На дорогах країни, крім Закарпаття та півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині 25-26 листопада очікується невеликий мокрий сніг, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 25 листопада 1-6° морозу).

27 листопада у західних та центральних областях сніг, у південних та східних областях мокрий сніг та дощ (місцями сильні опади), у північних областях без істотних опадів.

28 листопада без опадів, лише на півдні та сході невеликий сніг та дощ.

Температура вночі 2-8° морозу, вдень 0-6° морозу; 27 листопада на півдні країни вночі та вдень 1-7° тепла.

У столичному регіоні 27-28 листопада без істотних опадів. Температура вночі 2-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, буде переважно без опадів, 3 грудня у південних областях невеликий сніг. Температура вночі 7-13° морозу, в Карпатах до 16° морозу; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни від 3° морозу до 2° тепла.