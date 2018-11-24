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В воскресенье пол-Украины накроет мокрый снег и дождь

Суббота, 24 ноября 2018, 08:16

В субботу в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью 4-9° мороза, на востоке до 13° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине 24 ноября без осадков, только в Прикарпатье днем ​​небольшой снег. На дорогах западных, центральных и восточных областей местами гололедица. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях 8-13° мороза, днем ​​1-6° мороза, в западных и южных областях 0-2° тепла; на Закарпатье ночью 1-3° тепла, днем ​​5-7°.

В Киеве в субботу облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем ​​2-4° мороза. В Киевской области также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​1-6° мороза.

Согласно прогнозу, 25 ноября в западных, северных, местами центральных, днем ​​и Харьковской областях мокрый снег и дождь (в Закарпатье, днем ​​и на Прикарпатье преимущественно дождь), местами гололед, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° мороза, в центральных и восточных областях до 9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе и на юге страны 2-7° тепла, на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем ​​7-10°.

 

26 ноября мокрый снег, местами гололед (днем в Прикарпатье местами сильный снег), температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны и Закарпатье преимущественно дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10°. На дорогах страны, кроме Закарпатья и юга, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

 

В Киевской области 25-26 ноября ожидается небольшой мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (ночью 25 ноября 1-6° мороза).

27 ноября в западных и центральных областях снег, в южных и восточных областях мокрый снег и дождь (местами сильные осадки), в северных областях без существенных осадков.

28 ноября без осадков, лишь на юге и востоке небольшой снег и дождь.

Температура ночью 2-8° мороза, днем ​​0-6° мороза; 27 ноября на юге страны ночью и днем ​​1-7° тепла.

В столичном регионе 27-28 ноября без существенных осадков. Температура ночью 2-8° мороза, днем ​​0-5° мороза.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 суток, преимущественно без осадков, 3 декабря в южных областях небольшой снег. Температура ночью 7-13° мороза, в Карпатах до 16° мороза; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны от 3° мороза до 2° тепла.

Темы: погода
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