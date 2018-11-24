Президент Ірану закликав мусульман світу об'єднатися проти США

Президент Ірану Хасан Рухані закликав мусульман у всьому світі об'єднатися проти Сполучених Штатів, замість того, щоб "розгортати червоні килими для злочинців".

Про це пише Reuters.

США відновили санкції проти Ірану після того, як президент Дональд Трамп у травні вийшов з міжнародної ядерної угоди з Іраном 2015 року, за якою вони були скасовані.

"Коритися Заходу на чолі з Америкою - це зрада нашої релігії і майбутніх поколінь цього регіону", - заявив Рухані на міжнародній конференції з ісламської єдності в Тегерані в прямому ефірі на державному телебаченні.

"У нас є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко виступати проти несправедливості і залишатися вірними нашому пророку, нашому Корану і нашому ісламу", - сказав президент, виразно згадавши про Саудівську Аравію та інші держави Перської затоки, які мають тісні зв'язки з Вашингтоном.

Іран та Саудівська Аравія є регіональними суперниками та підтримали протиборчі сторони у конфліктах у Сирії, Ємені та різні політичні фракції в Іраку та Лівані.

"Ми готові захищати інтереси саудівського народу від тероризму, агресії та наддержав, і ми не вимагаємо 450 мільярдів доларів, щоб це зробити", - сказав Рухані, посилаючись на контракти Саудівської Аравії з США.

Трамп днями подякував владі Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги видобутку нафти, які призвели до падіння цін на неї. Як відомо, нафта й нафтопродукти - головний експортний ресурс Ірану.

Європейська правда