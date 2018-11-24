Президент Ирана призвал мусульман мира объединиться против США

Президент Ирана Хасан Рухани призвал мусульман во всем мире объединиться против Соединенных Штатов, вместо того, чтобы "разворачивать красные ковры для преступников".

Об этом пишет Reuters.

США возобновили санкции против Ирана после того, как президент Дональд Трамп в мае вышел из международной ядерной сделки с Ираном 2015 года, по которой они были отменены.

"Подчиняться Западу во главе с Америкой - это предательство нашей религии и будущих поколений этого региона", - заявил Рухани на международной конференции по исламскому единству в Тегеране в прямом эфире на государственном телевидении.

"У нас есть выбор: либо разворачивать красные ковры для преступников, или жестко выступать против несправедливости и оставаться верными нашему пророку, нашему Корану и нашему исламу", - сказал президент, отчетливо вспомнив о Саудовской Аравии и других государствах Персидского залива, которые имеют тесные связи с Вашингтоном.

Иран и Саудовская Аравия являются региональными соперниками и поддержали противоборствующие стороны в конфликтах в Сирии, Йемене и разные политические фракции в Ираке и Ливане.

"Мы готовы защищать интересы саудовского народа от терроризма, агрессии и сверхдержав, и мы не требуем 450 млрд долларов, чтобы это сделать", - сказал Рухани, ссылаясь на контракты Саудовской Аравии с США.

Трамп на днях поблагодарил власти Саудовской Аравии за нынешние высокие объемы добычи нефти, которые привели к падению цен на нее. Как известно, нефть и нефтепродукты - главный экспортный ресурс Ирана.

Европейская правда