Бюджет-2019: Головними статтями буде фінансування пенсій та субсидій

Головними статтями в державному бюджеті на 2019 рік буде фінансування пенсій та субсидій.

Про це пише "Дзеркало тижня".

Як наголошується, для покриття дефіциту Пенсійного фонду з бюджету передбачено 166,5 млрд гривень, що майже на 30 млрд більше, ніж у 2018-му. Це найбільша стаття витрат після виплат за зовнішніми позиками.

"На субсидії в майбутньому році виділяють 55 млрд гривень, сподіваючись, що верифікація і жорсткість правил призначення державної допомоги допоможуть утриматися в межах цієї суми", - йдеться у статті.

На думку автора, враховуючи, що адекватного обліку споживання в країні досі немає, складно сказати, наскільки обґрунтовані ці надії. Так, якщо в попередні роки видатки на субсидії росли, причому істотно, то в поточному може не вистачити і 70 млрд гривень.

"І все-таки головний ризик майбутнього року — держборг. Загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу складе 62% від ВВП. Загальні виплати за держборгом у 2019 році складуть близько 417 млрд гривень, 57,3% — за внутрішніми боргами і 42,7% — за зовнішніми. Обслуговування держборгу в 2019 році потребуватиме понад 145 млрд гривень", — підкреслює автор.

Нагадаємо, 23 листопада Верховна рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

Економічна правда