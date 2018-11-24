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Бюджет-2019: Главными статьями будет финансирование пенсий и субсидий

Суббота, 24 ноября 2018, 12:04

Главными статьями в государственном бюджете на 2019 год будет финансирование пенсий и субсидий.

Об этом пишет "Зеркало недели".

Как отмечается, для покрытия дефицита Пенсионного фонда из бюджета предусмотрено 166,5 млрд гривен, что почти на 30 млрд больше, чем в 2018-м. Это самая большая статья расходов после выплат по внешним займам.

"На субсидии в будущем году выделяют 55 млрд гривен, надеясь, что верификация и ужесточение правил назначения государственной помощи помогут удержаться в пределах этой суммы", - говорится в статье.

По мнению автора, учитывая, что адекватного учета потребления в стране до сих пор нет, сложно сказать, насколько обоснованы эти надежды. Так, если в предыдущие годы расходы на субсидии росли, причем существенно, то в текущем может не хватить и 70 млрд гривен.

"И все-таки главный риск будущего года - госдолг. Общий объем государственного и гарантированного государством долга составит 62% от ВВП. Общие выплаты по госдолгу в 2019 году составят около 417 млрд гривен, 57,3% - по внутренним долгам и 42,7% - по внешним. Обслуживание госдолга в 2019 году потребует более 145 млрд гривен", - подчеркивает автор.

Напомним, 23 ноября Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

Экономическая правда

Темы: бюджет
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