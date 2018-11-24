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Командувач армії Британії: Росія - більша загроза, ніж ІДІЛ і "Аль-Каїда"

Субота, 24 листопада 2018, 12:06

Росія нині становить набагату більшу загрозу для національної безпеки Великої Британії, ніж угруповання "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Про це заявив голова Генштабу британської армії генерал Марк Карлтон-Сміт в інтерв'ю Daily Telegraph.

За його словами, Велика Британія "не може бути безтурботною щодо загрози, яку створює Росія".

"Росіяни прагнуть використовувати вразливість та слабкість там, де вони виявляють це", - сказав він.

Лондон звинувачує військову розвідку Росії у застосуванні хімічної зброї в Англії, кількох кібератаках, спрямованих на установи від спортивних антидопінгових органів до АЕС та лабораторій з дослідження хімічної зброї, а також у агресивній поведінці у Північному морі.

"Росія докладає систематичних зусиль у вивченні та експлуатації вразливих місць у Західній Європі, зокрема в деяких нетрадиційних сферах кібер, космічної, та підводної війни", - сказав він.

"Росія продемонструвала, що готова застосовувати військову силу для забезпечення безпеки і розширення своїх національних інтересів", - зазначає генерал.

Як відомо, Україна і Велика Британія домовилися посилити співпрацю у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб Російської Федерації та кіберзагрозам.

Європейська правда

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