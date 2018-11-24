Командующий армии Британии: РФ - большая угроза, чем ИГИЛ и "Аль-Каида"

Россия сейчас составляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности Великобритании, чем группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Об этом заявил глава Генштаба британской армии генерал Марк Карлтон-Смит в интервью Daily Telegraph.

По его словам, Великобритания "не может быть беззаботной в отношении угрозы, которую создает Россия".

"Россияне стремятся использовать уязвимость и слабость там, где они обнаруживают это", - сказал он.

Лондон обвиняет военную разведку России в применении химического оружия в Англии, нескольких кибератаках, направленных на учреждения от спортивных антидопинговых органов до АЭС и лабораторий по исследованию химического оружия, а также в агрессивном поведении в Северном море.

"Россия прилагает систематические усилия в изучении и эксплуатации уязвимостей в Западной Европе, в частности в некоторых нетрадиционных сферах кибер, космической и подводной войны", - сказал он.

"Россия продемонстрировала, что готова применять военную силу для обеспечения безопасности и расширения своих национальных интересов", - отмечает генерал.

Как известно, Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации и киберугрозам.

Европейская правда