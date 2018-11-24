Президент Латвії поїде на Донбас і зустрінеться з кримськими татарами

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Субота, 24 листопада 2018, 13:46

Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідає зону конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у суботу в Києві на спільній прес-конференції з латвійським колегою.

"Пан президент під час свого візиту відвідає не лише Київ, а й матиме змогу, і я дякую йому за це бажання, відвідати Донбас. Поки що я з міркувань безпеки не буду називати конкретні пункти, але можу сказати, що він буде прямо біля лінії зіткнення, щоб на власні очі подивитися на події, які там відбуваються", - зазначив Порошенко.

У свою чергу, Вейоніс повідомив, що має намір відвідати Донбас у неділю.

"Це правда, завтра я відвідаю регіони, що постраждали від конфлікту на Сході України", - сказав він.

Президент Латвії також повідомив, що в ході візиту до України має намір зустрітися з лідерами кримських татар.

"Ми занепокоєні обмеженнями прав кримських татар і їх переслідуванням на півострові. Міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний доступ на півострів", - наголосив Вейоніс.

Він також повідомив, що Латвія буде продовжувати надавати медичну допомогу українським військовим, постраждалим на Донбасі.

"Латвія рішуче підтримує позицію ЄС щодо невизнання незаконних виборів на території ОРДЛО. Латвія продовжує свою повну підтримку України щодо суверенності і територіальної цілісності. Санкції, які були накладені на Росію, повинні продовжуватися до того часу, коли будуть повністю виконані Мінські домовленості", - підкреслив президент Латвії.

Порошенко також вручив Вейонісу орден Ярослава Мудрого 1 ступеню "за величезний внесок в розвиток і укріплення партнерських дружніх відносин між Україною і Латвією".

Катерина Тищенко, УП
Теми: Латвія Донбас кримські татари Порошенко
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