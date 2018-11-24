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Президент Латвии поедет на Донбасс и встретится с крымскими татарами

Суббота, 24 ноября 2018, 12:46

Президент Латвии Раймондс Вейонис посетит зону конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в субботу в Киеве на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой.

"Господин президент во время своего визита посетит не только Киев, но и будет иметь возможность, и я благодарю его за это желание, посетить Донбасс. Пока я из соображений безопасности не буду называть конкретные пункты, но могу сказать, что он будет прямо у линии столкновения, чтобы воочию посмотреть на события, которые там происходят", - отметил Порошенко.

В свою очередь, Вейонис сообщил, что намерен посетить Донбасс в воскресенье.

"Это правда, завтра я посещу пострадавшие от конфликта регионы на Востоке Украины", - сказал он.

Президент Латвии также сообщил, что в ходе визита в Украину намерен встретиться с лидерами крымских татар.

"Мы обеспокоены ограничениями прав крымских татар и их преследованием на полуострове. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный доступ на полуостров", - подчеркнул Вейонис.

Он также сообщил, что Латвия будет продолжать оказывать медицинскую помощь украинским военным, пострадавшим на Донбассе.

"Латвия решительно поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на территории ОРДЛО. Латвия продолжает свою полную поддержку Украины относительно суверенитета и территориальной целостности. Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности", - подчеркнул президент Латвии.

Порошенко также вручил Вейонису орден Ярослава Мудрого 1 степени "за большой вклад в развитие и укрепление партнерских дружеских отношений между Украиной и Латвией".

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЛатвияДонбасскрымские татарыПорошенко
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