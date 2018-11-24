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Росія вирішила перевірити, чи були американці на Місяці

Субота, 24 листопада 2018, 13:01

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що має намір перевірити, чи були американці на Місяці.

Про це він повідомив під час відвідування компанії "Російські космічні системи" разом із президентом Молдови Ігорем Додоном, пише "Новая газета" з посиланням на РИА Новости.

"Ми таке завдання поставили - полетіти перевірити: були вони чи не були <...> Вони кажуть, що були, ми перевіримо", - сказав Рогозін.

Раніше глава "Роскосмосу" розповів про плани створити на Місяці довгострокову відвідувану базу для вивчення супутника Землі за допомогою роботів-аватарів.

"Мова йде саме про створення довгострокової бази, звичайно, не населеної, а відвідуваної. Але в основному це перехід на роботизовані системи, на аватари, які будуть вирішувати завдання на поверхні Місяця", - пояснив Рогозін.

За словами генерального конструктора пілотованих комплексів Євгена Мікріна, перша висадка російських космонавтів на Місяці відбудеться не раніше 2030 року.

Перший американець висадився на Місяці 1969 року. Всього на ньому побувало 12 американських астронавтів.

Теми: РосіякосмосСША
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