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Россия решила проверить, были ли американцы на Луне

Суббота, 24 ноября 2018, 13:01

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что намерен проверить, были ли американцы на Луне.

Об этом он сообщил во время посещения компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном, пишет "Новая газета" со ссылкой на РИА Новости.

"Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим", — сказал Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" рассказал о планах создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов-аватаров.

"Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", — пояснил Рогозин.

По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.

Первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.

Темы: РосcиякосмосСША
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