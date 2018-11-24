Россия решила проверить, были ли американцы на Луне
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что намерен проверить, были ли американцы на Луне.
Об этом он сообщил во время посещения компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном, пишет "Новая газета" со ссылкой на РИА Новости.
"Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим", — сказал Рогозин.
Ранее глава "Роскосмоса" рассказал о планах создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов-аватаров.
"Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", — пояснил Рогозин.
По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.
Первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.