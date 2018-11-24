Лавров прокоментував заяву командувача армії Британії про загрозу Росії

Росія не може впливати на рішення уряду Великої Британії щодо призначень армійських керівників, а також на їхні заяви.

Про це 24 листопада заявив міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров на прес-конференції у Португалії.

Лаврова попросили прокоментувати заяву командувача армії Великої Британії Марка Карлтон-Сміта про те, що Росія нині становить набагато більшу загрозу для національної безпеки країни, ніж угруповання "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Міністра запитали про те, чи є у Москви "червона лінія" щодо висловлювань британських чиновників, на що він відповів: "Ми не можемо нікому заборонити виявляти свої інтелектуальні і політичні здібності".

"Ми не можемо впливати на рішення уряду Великої Британії щодо того, кому вони довіряють керівництво армією. Надіюся, що такі рішення перевіряють на адекватність", - додав Лавров.

Він додав, що ІДІЛ ще має осередки спротиву у Сирії, за якими нібито стоять США.

Лондон звинувачує військову розвідку Росії у застосуванні хімічної зброї в Англії, кількох кібератаках, а також у агресивній поведінці у Північному морі.

Європейська правда